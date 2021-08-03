Apucarana

Agência de Apucarana oferece mais de 400 vagas de emprego

Confira as oportunidades ofertadas em vários segmentos

Da Redação ·
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fonte: TNOnline
Agência de Apucarana oferece mais de 400 vagas de emprego

Nesta terça-feira (3), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 410 vagas de emprego em diversos segmentos. 

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Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA5
ANALISTA FINANCEIRO1
ANALISTA DE LABORATÓRIO1
ANALISTA DE MARKETING1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS) (CNH C)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MANOBRA DE CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MARMORARIA1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTORES ELÉTRICOS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTOS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COUROS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (EXTINTORES)1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
BALCONISTA DE FARMÁCIA1
CAMAREIRA1
DENTISTA1
DESENHISTA GRÁFICO1
DESIGNER1
DIARISTA1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
ESTETICISTA2
ESTOQUISTA2
FARMACÊUTICO1
FRENTISTA1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MANIPULADORA DE FRIOS1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CARGA E DESCARGA DE TIJOLOS)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)7
MOTORISTA (CAMINHÃO TRUCK)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B, C, D, E)4
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPÉIS)1
OPERADOR DE MÁQUINA (PRODUÇÃO DE RAÇÕES)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
PEDREIRO1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE WEBSITE1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
TORNEIRO MECÂNICO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE FAST FOOD1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AGENTE DE PREVENÇÃO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE COZINHA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE4
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA4
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO3
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)3
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)1
VENDEDOR (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS)1
VENDEDORA (SAPATOS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANO DE SAÚDE)3
VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)1
**** VAGAS EM HOSPITAL ****Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)5
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO5
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE190
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA2
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
REVISORA DE CAMISETAS1