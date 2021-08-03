Agência de Apucarana oferece mais de 400 vagas de emprego

Nesta terça-feira (3), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 410 vagas de emprego em diversos segmentos.
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Confira:
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|5
|ANALISTA FINANCEIRO
|1
|ANALISTA DE LABORATÓRIO
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)
|1
|AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE E-COMMERCE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS) (CNH C)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MANOBRA DE CAMINHÃO)
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MARMORARIA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTORES ELÉTRICOS)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTOS)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHAS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COUROS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (EXTINTORES)
|1
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|2
|BALCONISTA DE FARMÁCIA
|1
|CAMAREIRA
|1
|DENTISTA
|1
|DESENHISTA GRÁFICO
|1
|DESIGNER
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING
|1
|ESTETICISTA
|2
|ESTOQUISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|1
|FRENTISTA
|1
|INSTALADOR DE INSULFILME
|1
|MANIPULADORA DE FRIOS
|1
|MARCENEIRO
|3
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CARGA E DESCARGA DE TIJOLOS)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)
|7
|MOTORISTA (CAMINHÃO TRUCK)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B, C, D, E)
|4
|OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (PAPÉIS)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (PRODUÇÃO DE RAÇÕES)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO
|1
|PEDREIRO
|1
|PORTEIRO
|1
|PROGRAMADOR DE WEBSITE
|1
|REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)
|1
|SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERRALHEIRO
|1
|SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)
|1
|SOLDADOR (EM CAMBIRA)
|1
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE DE LANCHONETE FAST FOOD
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|1
|COZINHEIRA
|2
|GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)
|4
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AGENTE DE PREVENÇÃO
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|3
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|4
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|1
|EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|4
|OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|2
|PADEIRO
|3
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|9
|REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)
|3
|ZELADORA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)
|1
|VENDEDOR (COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|2
|VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)
|1
|VENDEDOR INTERNO (LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS)
|1
|VENDEDORA (SAPATOS E ARTIGOS FEMININOS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANO DE SAÚDE)
|3
|VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)
|1
|**** VAGAS EM HOSPITAL ****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|ENFERMEIRO(A)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|5
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)
|1
|AUXILIAR DE BORDADO
|3
|AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA
|2
|AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|1
|CORTADOR (BALANCIM)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|190
|COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|ETIQUETADOR (JEANS)
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|2
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)
|1
|PASSADEIRA (JEANS)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
|REVISORA DE CAMISETAS
|1