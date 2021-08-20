Apucarana

Agência de Apucarana oferece 444 vagas de trabalho

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferece 444 vagas de trabalho

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 444 vagas de emprego nesta sexta-feira (20). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AJUDANTE DE MOTORISTA4
PINTOR DE MÓVEIS1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FINANCEIRO1
ARRUMADEIRA DE HOTEL (LIMPEZA DE HOTEL)1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TAPECEIRO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)3
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (RH, CONTÁBEIS)1
ASSISTENTE FINANCEIRO1
AUXILIAR TÉCNICO / MANUTENÇÃO DE ALARMES (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)1
COBRADORA INTERNA1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
CUIDADOR(A) DE IDOSOS1
DESENHISTA (AUTO CAD)1
DIARISTA1
ELETROTÉCNICO (CNH C)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
EMBALADOR DE MOLAS1
ENSACADOR1
ENSACADOR (VAGA TEMPORÁRIA)31
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTETICISTA1
ESTOQUISTA1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
FARMACÊUTICO(A)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS1
AJUDANTE GERAL (LIMPEZA DE PEÇAS) (CNH A)1
MEIO OFICIAL CIVIL (VAGA TEMPORÁRIA)1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB)1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OFICIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO1
SERVIÇOS GERAIS (EMPRESA DE LATARIAS) (CNH AB)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
AUXILIAR DE DEPÓSITO (SUPERMERCADO)1
SERVIÇOS GERAIS (EMPRESA DE MONITORAMENTO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE AVIAMENTOS)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR ELETROMECÂNICO2
PORTEIRO1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROGRAMADOR DELPHI1
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA2
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE LANCHONETE (LANCHES)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (FAST FOOD)1
AUXILIAR DE COZINHA4
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)3
CONFEITEIRA1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)5
MANIPULADORA DE FRIOS1
OPERADOR(A) DE CAIXA / ATENDIMENTO (EM LANCHONETE)1
1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AGENTE DE PREVENÇÃO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE6
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
FLORISTA1
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)10
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS1
CONSULTORA COMERCIAL1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR (LOJA DE ROUPAS MASCULINAS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)3
VENDEDOR (PRODUTOS AUTOMOTIVOS)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)2
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR(A) (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE ESCRITÓRIO)1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)1
VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)1
VENDEDOR PORTA A PORTA (PLANOS DE INTERNET)1
VENDEDOR(A) (TELEVENDAS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (ALIMENTOS) (CNH B)1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR EXTERNO (EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR)1
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ENFERMEIRO(A) (EM ARAPONGAS)10
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE IMPRESSÃO3
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO6
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE112
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA4
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1