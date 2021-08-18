Apucarana

Agência de Apucarana oferece 406 vagas de emprego

Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferece 406 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 406 vagas de emprego nesta quarta-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AJUDANTE DE MOTORISTA4
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FINANCEIRO1
ARRUMADEIRA DE HOTEL (LIMPEZA DE HOTEL)1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TAPECEIRO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)3
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (RH, CONTÁBEIS)2
ASSISTENTE FINANCEIRO1
AUXILIAR TÉCNICO / MANUTENÇÃO DE ALARMES (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA (AUTO CAD)1
DIARISTA1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
EMBALADOR DE MOLAS1
ENSACADOR1
ENSACADOR (VAGA TEMPORÁRIA)31
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTETICISTA1
ESTOQUISTA1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
FARMACÊUTICO(A)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSPETOR(A) DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS1
AJUDANTE GERAL (LIMPEZA DE PEÇAS) (CNH A)1
MEIO OFICIAL CIVIL (VAGA TEMPORÁRIA)1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB)1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA (CARREGAMENTO DE TIJOLOS)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
SERVIÇOS GERAIS (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (EMPRESA DE MONITORAMENTO)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
AUXILIAR DE DEPÓSITO (SUPERMERCADO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE AVIAMENTOS)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROGRAMADOR DELPHI1
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE LANCHONETE (LANCHES)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (FAST FOOD)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (SHOPPING)1
AUXILIAR DE COZINHA5
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)2
CONFEITEIRA1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)5
MANIPULADORA DE FRIOS1
OPERADOR(A) DE CAIXA / ATENDIMENTO (EM LANCHONETE)1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE6
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)3
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTORA COMERCIAL1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR (LOJA DE ROUPAS MASCULINAS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)2
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE ESCRITÓRIO)1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)1
VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)1
VENDEDOR PORTA A PORTA (PLANOS DE INTERNET)1
VENDEDOR(A) (TELEVENDAS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (ALIMENTOS) (CNH B)1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
ENFERMEIRO(A) (EM ARAPONGAS)10
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO4
AUXILIAR DE IMPRESSÃO2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO5
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
COSTUREIRA EM SÉRIE110
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA4
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1