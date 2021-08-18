Agência de Apucarana oferece 406 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 406 vagas de emprego nesta quarta-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
continua após publicidade
Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
Confira:
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|4
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ANALISTA FINANCEIRO
|1
|ARRUMADEIRA DE HOTEL (LIMPEZA DE HOTEL)
|1
|ASSISTENTE DE COMPRAS
|1
|ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA
|1
|DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE E-COMMERCE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TAPECEIRO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)
|3
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)
|1
|ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (RH, CONTÁBEIS)
|2
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO / MANUTENÇÃO DE ALARMES (CNH AB)
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|2
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA (AUTO CAD)
|1
|DIARISTA
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|ENSACADOR
|1
|ENSACADOR (VAGA TEMPORÁRIA)
|31
|ENSACADOR (VAGA P/ PCD)
|1
|ESTETICISTA
|1
|ESTOQUISTA
|1
|ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSPETOR(A) DE QUALIDADE
|1
|INSTALADOR DE INSULFILME
|1
|MARCENEIRO
|3
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
|1
|AJUDANTE GERAL (LIMPEZA DE PEÇAS) (CNH A)
|1
|MEIO OFICIAL CIVIL (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|1
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB)
|1
|MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)
|7
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)
|5
|MOTORISTA (CARREGAMENTO DE TIJOLOS)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (HOTEL FAZENDA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EMPRESA DE MONITORAMENTO)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)
|1
|AUXILIAR DE DEPÓSITO (SUPERMERCADO)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE AVIAMENTOS)
|1
|OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|PORTEIRO
|1
|PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)
|1
|PROGRAMADOR DELPHI
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)
|1
|SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERRALHEIRO
|1
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)
|1
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA
|2
|TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)
|1
|TOSADORA (EM PET SHOP)
|1
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE (LANCHES)
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE (FAST FOOD)
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE (SHOPPING)
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|BALCONISTA DE LANCHONETE
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|2
|CONFEITEIRA
|1
|COZINHEIRA
|2
|GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)
|5
|MANIPULADORA DE FRIOS
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA / ATENDIMENTO (EM LANCHONETE)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|6
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|2
|PADEIRO
|2
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|9
|REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)
|3
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)
|1
|CONSULTORA COMERCIAL
|1
|VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDOR (LOJA DE ROUPAS MASCULINAS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|2
|VENDEDOR(A) (COLCHÕES)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)
|2
|VENDEDOR INTERNO (LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)
|2
|VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)
|2
|VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE ESCRITÓRIO)
|1
|VENDEDORA (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)
|1
|VENDEDOR PORTA A PORTA (PLANOS DE INTERNET)
|1
|VENDEDOR(A) (TELEVENDAS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (ALIMENTOS) (CNH B)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)
|1
|VAGAS EM HOSPITAL
|Quantidade
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)
|10
|ENFERMEIRO(A) (EM ARAPONGAS)
|10
|TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)
|10
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|7
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)
|1
|AUXILIAR DE BORDADO
|4
|AUXILIAR DE IMPRESSÃO
|2
|AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|110
|COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)
|1
|COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO
|1
|ENCARREGADA DE COSTURA
|1
|ETIQUETADOR (JEANS)
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|4
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)
|1
|PASSADEIRA (JEANS)
|1