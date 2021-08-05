Apucarana

Agência de Apucarana oferece 369 vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferece 369 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 369 vagas de emprego nesta quinta-feira (5). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)1
ANALISTA FINANCEIRO1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS) (CNH C)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MANOBRA DE CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE MARMORARIA1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTORES ELÉTRICOS)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CAMAREIRA1
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS1
DENTISTA1
DESENHISTA (AUTO CAD)1
DESIGNER1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)1
ENSACADOR1
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
ESTETICISTA2
ESTOQUISTA2
FRENTISTA1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MARCENEIRO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)1
MANIPULADORA DE FRIOS1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)5
MOTORISTA (CAMINHÃO TRUCK)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CARGA E DESCARGA DE TIJOLOS)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPÉIS)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
PEDREIRO1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE WEBSITE1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA1
TORNEIRO MECÂNICO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AGENTE DE PREVENÇÃO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE COZINHA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE4
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO3
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)3
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)1
VENDEDOR (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS)1
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (PLANOS DE INTERNET)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANO DE SAÚDE)3
**** VAGAS EM HOSPITAL ****Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)4
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO2
AUXILIAR DE IMPRESSÃO1
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO4
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE171
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO6
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1