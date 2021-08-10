Apucarana

Agência de Apucarana oferece 135 vagas para costureiras

No total, são 325 vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador

Da Redação ·
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fonte: Pixabay
Agência de Apucarana oferece 135 vagas para costureiras

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 325 vagas de emprego nesta terça-feira (10). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

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VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FINANCEIRO1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS) (CNH C)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MANOBRA DE CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO E RECEBIMENTO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TAPECEIRO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPÉIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (RH, CONTÁBEIS)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CAMAREIRA1
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS1
DESENHISTA (AUTO CAD)1
DESIGNER (BONÉS)1
EMBALADOR DE MOLAS1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ENSACADOR1
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
ESTETICISTA2
FAXINEIRA1
FRENTISTA1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MARCENEIRO1
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)1
MECÂNICO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB)1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)5
MOTORISTA (CAMINHÃO TRUCK)1
MOTORISTA (CARREGAMENTO DE TIJOLOS)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
SERVIÇOS GERAIS (ATENDIMENTO, CARREGAMENTO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE AVIAMENTOS)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPÉIS)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
PROGRAMADOR DELPHI1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA1
TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE PADARIA2
ATENDENTE DE LANCHONETE (SHOPPING)1
AUXILIAR DE COZINHA2
CHAPISTA (LANCHES)1
CONFEITEIRA1
COZINHEIRA3
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AGENTE DE PREVENÇÃO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE COZINHA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE5
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO3
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)3
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTORA COMERCIAL1
CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS)1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)1
VENDEDOR(A) (PLANOS DE INTERNET)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANO DE SAÚDE)3
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)6
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE IMPRESSÃO1
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO4
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE135
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA1
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO4
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISORA DE CAMISETAS1