Agência de Apucarana comemora avanço da empregabilidade

Agência do Trabalhador, de Apucarana, registra queda geral dos pedidos de seguro-desemprego

Em reunião de trabalho com o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, o prefeito Júnior da Femac celebrou, nesta segunda-feira (21), a comprovação de que o mercado de trabalho do município se mantém aquecido, superando todas as expectativas traçadas para o cenário de pós-pandemia.

A comemoração tem como base dados tabulados pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, que traçaram um comparativo anual de resultados alcançados pela unidade. “Nos dois primeiros meses do ano passado, a nossa agência captou 300 novas vagas de emprego, promovendo 234 encaminhamentos de trabalhadores para entrevistas, tendo como resultado 25 contratações. Já neste ano de 2022, em janeiro e em fevereiro foram cadastradas 396 novas vagas de emprego e realizados surpreendentes 2.807 encaminhamentos, com 148 contratações efetivadas”, comemorou o prefeito Júnior da Femac.

Nesta semana, destaca o prefeito, a agência iniciou com a oferta de 472 postos de trabalho. Algumas oportunidades são para pessoas com deficiência (PcD), nas funções de auxiliar de produção e operação de máquinas industriais. “Em Apucarana temos vivenciado um momento muito positivo. Há meses a nossa agência, ligada ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), registra um banco de vagas com grande número de postos de trabalho, o que é bastante positivo para quem está à procura de uma nova atividade ou uma recolocação no mercado”, comenta o prefeito Júnior da Femac.

As vagas oferecidas são cadastradas pelos empregadores e também captadas pela equipe municipal mediante busca ativa junto aos diversos segmentos econômicos da cidade. “Temos oportunidades de trabalho no comércio, indústria, prestação de serviços, setor de tecnologia, entre outras áreas. Trabalho formal, com carteira assinada e todos os direitos garantidos”, frisa Neno Leiroz, gerente da unidade local.

Para esta terça-feira, informa Leiroz, já está garantida a oferta de 468 vagas. “Também devem ser inseridas no sistema 90 oportunidades de estágios em formações diversas, entre nível superior e médio, que serão oferecidas via Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)”, comunica.

A lista completa de vagas e estágios pode ser conferida na própria agência do trabalhador ou pela internet, no portal da Prefeitura de Apucarana, no endereço http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego. “O trabalhador em busca de uma vaga também pode cadastrar seu currículo nesta página virtual”, informa Neno Leiroz, gerente da unidade.

Nos próximos dias, a lista também vai conter vagas de emprego do “Master Job Paraná”. “Graças à Gestão Júnior da Femac e ao Governo Ratinho Júnior, a nossa agência foi a primeira da região norte do estado a integrar o Programa Master Job Paraná – Central de Vagas Específicas, programa estadual que está criando, nas agências de todo o estado, um setor específico para captação de oportunidades de estágio ou emprego voltado a profissionais que estão cursando ou que já se formaram em cursos de nível técnico ou superior”, esclarece Leiroz.

Serviço – Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador de Apucarana funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.