Apucarana

Agência de Apucarana 696 vagas de emprego nesta terça (19)

Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Agência de Apucarana 696 vagas de emprego nesta terça (19)
fonte: Agência Brasil
Agência de Apucarana 696 vagas de emprego nesta terça (19)

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 696 vagas de emprego nesta terça-feira (19). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS MASTER JOBS
ANALISTA DE TI1
ANALISTA DE MARKETING1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
ASSISTENTE SOCIAL1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
DESENHISTA INDUSTRIAL (DESGINER GRÁFICO)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENGENHEIRO CIVIL1
VAGAS DIVERSAS
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA 6
ALMOXARIFE 2
ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO1
ANALISTA DE MARKETING1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
ASSISTENTE COMERCIAL (CONFECÇÕES)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPRESA DE ALIMENTO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FATURAMENTO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)1
AUXILIAR FINANCEIRO2
AUXILIAR FISCAL 1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MONTADOR DE VIDROS 1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE ÓTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
ATENDENTE BALCONISTA3
CAMAREIRA 1
CARREGADOR (EM ARMAZÉM)1
COMPRADOR (FARMÁCIA)1
CONFECCIONADOR DE CARIMBOS1
COORDENADOR DE CRÉDITO1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1
DESENHISTA PROJETISTA 2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETRICISTA INDUSTRIAL 2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE SEÇÃO 1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
FATURISTA (AVIAMENTOS)1
FATURISTA (LOJA DE PEÇA AUTOMATIVA)1
FARMACÊUTICO2
FAQUEIRO (CORTADOR DE CARNE)1
FISCAL DE PISO 1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO3
MECÂNICO (MOTOS)1
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)1
MECÂNICO INDUSTRIAL 3
MECÂNICO MONTADOR1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MENSALISTA2
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1
MONTADOR INDUSTRIAL 1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)2
MOTORISTA ENTREGADOR  (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (LOJA DE TINTA) (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO6
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS2
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
OPERADOR DE MÁQUINA DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA (MÁSCARA)5
PEDREIRO3
PREPARADOR DE TINTAS1
PROJETISTA 1
PROGRAMADOR 1
PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINGEM1
OPERADOR DE CNC1
OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO) 2
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)1
RECEPCIONISTA3
SERVIÇOS GERAIS4
SERRALHEIRO1
SERVIÇOS GERAIS (ACESSÓRIOS PARA BONÉS)1
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS) 1
SERVENTE DE PEDREIRO2
SUBGERENTE  DE LOJA1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA NOTURNO1
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA 2
  
 
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA 2
AUXILIAR DE LANCHONETE 4
AUXILIAR DE COZINHA7
CHAPISTA (LANCHES)4
CHURRASQUEIRO 1
COZINHEIRO2
GARÇOM / GARÇONETE1
  
  
VAGAS EM SUPERMERCADO
ANALISTA DE CRÉDITO1
ASSISTENTE DE LOJA 1
BALCONISTA DE PADARIA 1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO(A)2
EMPACOTADOR1
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA 11
REPOSITOR1
ZELADORA 2
  
  
VAGAS NO COMÉRCIO
ATENDENTE DE LOJA 1
ASSISTENTE DE LOJA 2
ASSISTENTE DE VENDAS (BALAS)1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)5
ATENDENTE BALCONISTA (LOJA DE CHOCOLATE)3
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
BALCONISTA (IMOBILIÁRIA) 1
BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)1
CONSULTOR FINANCEIRO E MARKETING (AUXILIAR FINANCEIRO)10
GERENTE COMERCIAL1
GERENTE E-COMMERCE1
GERENTE DE LOJA 1
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR INTERNO 8
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)2
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADE)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMERCE 1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) 1
VENDEDOR E-COMMERCE1
VENDEDOR(A) PORTA A PORTA2
VENDEDOR(A) PORTA A PORTA (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)15
VENDEDOR PRACISTA 1
  
  
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)2
  
  
**** VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**** 
ARTE FINALISTA4
ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)20
AUXILIAR DE BORDADO4
AUXILIAR DE CORTE 5
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)1
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)17
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)4
CORTADOR2
COSTUREIRA EM SÉRIE62
DESENHISTA (BONÉ)1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR 8
MODELO FOTOGRÁFICO1
OPERADOR DE BORDADO20
PASSADEIRA DE JEANS1
PREGADEIRA DE BICO1
  
 
VAGAS ESTÁGIO DO CIEE
ESTÁGIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA 20
ESTÁGIO NA ÁREA CONTÁBIL10
ESTÁGIO NA ÁREA DE DIREITO5
ESTÁGIA NA ÁREA DE PEDAGOGIA 10
ESTÁGIO NA ÁREA DE INFORMÁTICA5
ESTÁGIO NA ÁREA DE MARKETING10
ESTÁGIO EM DIVERSAS ÁREAS11
ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL (ATENDIMENTO AO CLIENTE)2
VAGAS ESTÁGIO NA PREFEITURA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO100
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE25
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA25