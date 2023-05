Agência atende trabalhadores da Vila Reis em ação itinerante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ação aconteceu nesta sexta-feira (19)

O Distrito de Vila Reis, distante cerca de 10 quilômetros do centro de Apucarana, recebeu nesta sexta-feira (19) uma unidade móvel da Agência do Trabalhador. A ação itinerante, idealizada pelo gerente Neno Leiroz e que integra a agenda do “Mês do Trabalhador”, envolveu o deslocamento de uma equipe de atendimento que ficou ancorada durante todo o período da tarde na praça central, junto à Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho.

continua após publicidade .

Ao longo do expediente externo, foram ofertadas 340 vagas de emprego e atendidos 60 trabalhadores. “Muitas pessoas nos procuraram para obter informações sobre o trabalho itinerante, declarando estarem em busca de recolocação no mercado de trabalho. Ao final, cerca de 60 trabalhadores saíram com encaminhamento para entrevista de emprego”, relata Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

-LEIA MAIS: Circuito de Corridas de Rua acontece neste domingo, em Apucarana

continua após publicidade .

Segundo ele, ainda dentro do “Mês do Trabalhador” outro atendimento itinerante foi promovido. “Na semana passada estivemos com a unidade móvel na Praça Rui Barbosa. Uma experiência muito exitosa que trouxemos agora ao “Vila Reis” e planejamos editar em outros distritos e bairros”, revela Leiroz.

O prefeito Júnior da Femac parabenizou a iniciativa. “Um projeto afinado com os objetivos da administração municipal, que é atender o cidadão com qualidade e rapidez. Ao disponibilizar parte de sua estrutura de forma itinerante, a agência contribui ainda para aproximar a vaga do trabalhador, colaborando para o aumento da empregabilidade em Apucarana”, assinalou o prefeito.

Segundo o último censo demográfico, o Distrito de Vila Reis conta com cerca de 4,4 mil moradores. “Além de nossa equipe, algumas empresas enviaram colaboradores do setor de recrutamento de pessoal que também puderam conversar com os candidatos, realizando uma entrevista já no local”, complementou Leiroz.

continua após publicidade .

Ele assinala que em sua gestão à frente da agência, diversas outras ações externas à unidade foram promovidas. “Procuramos estar sempre próximos da população, ouvindo e atendendo suas necessidades relativas à empregabilidade. É deste diálogo que construímos nossas ações, sempre afinadas com a realidade local”, diz Leiroz.

De acordo com ele, além de feirões de empregos e estágios, são realizadas atividades junto aos jovens em busca do primeiro emprego, com palestras que levam orientações de como redigir um currículo profissional e maneiras adequadas de se postar em uma entrevista de emprego, além de informações sobre estágios, vagas de emprego e cursos de qualificação profissional, sendo uma parceria da agência com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e Programa Jovem Aprendiz, da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

Serviço – Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones (43) 3423-1376. A lista de vagas também pode ser conferida pela internet, no endereço: http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego.

Siga o TNOnline no Google News