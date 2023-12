Aeronave da PM realiza patrulhamento aéreo em Apucarana; veja

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) está realizando patrulhamento com a utilização de helicópteros em diversos municípios do Paraná. A ação faz parte das atividades desempenhadas na "Operação Natal", lançada no dia 1º de dezembro com o intuito de fortalecer a presença de policiais nas ruas, principalmente nas regiões de comércio.

Nesta terça-feira (19), a aeronave Falcão 7 sobrevoou Apucarana, no norte do Estado. Imagens feitas diretamente do céu da Cidade Alta mostram a Praça Rui Barbosa. A Catedral Nossa Senhora de Lourdes é destaque no vídeo registrado pelos policiais militares. Os demais prédios da região central do município, e até mesmo o Lago Jaboti aos fundos, aparecem na gravação.

De acordo com a corporação, "com a iminência das festividades natalinas e com o aumento da movimentação de pessoas nas áreas comerciais, a Polícia Militar busca trabalhar de forma proativa, visando coibir delitos por meio do policiamento ostensivo e preventivo, para garantir a segurança e a tranquilidade da população durante esse período". A Operação Natal segue até o dia 24 de dezembro, em todo o Estado.

