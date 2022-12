Aéreo do Samu transfere bebê prematuro de Apucarana para Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipe do Samu transferiu um bebê prematuro

Um bebê prematuro, que nasceu de 28 semanas no Hospital da Providência Materno Infantil, de Apucarana, foi transferido no começo da tarde desta quinta-feira (22), para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), de um dos hospitais localizados em Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

O transporte aéreo foi realizado pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pousou no gramado do Ginásio de Esportes Lagoão. O bebê acompanhado da mãe, uma mulher de 40 anos, forma encaminhados pela equipe para a cidade vizinha.

A transferência, de acordo com informações de testemunhas, foi realizada devido à prematuridade do bebê, que nasceu de 28 semanas.

continua após publicidade .

Projeto para mamães

O projeto Elos de Vida, do Hospital da Providência e Materno Infantil, comemorou o encerramento das atividades de 2022 contando com a presença das mamães atendidas que receberam um café especial, um presente de Natal e a visita do Papai Noel que entregou doces para as crianças.



O projeto presta o apoio necessário às mamães adolescentes e/ou carentes e conta com o apoio e parceria da Autarquia Municipal de Saúde, através da Escola da Gestante e da Secretaria de Assistência Social. “O momento é de expressar gratidão por todo trabalho realizado”, afirma o coordenador David Brito.

Siga o TNOnline no Google News