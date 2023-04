AEAA realiza 3ª Semana das Engenharias de Apucarana

Da Redação

Reunião foi realizada nesta terça-feira (4)

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) vai realizar a 3ª Semana das Engenharias de Apucarana nos dias 23, 24 e 25 de maio. Conforme detalhes definidos em reunião entre o prefeito Junior da Femac e diretores da AEAA nesta terça-feira, o evento vai contar com o apoio da prefeitura.

A prefeitura também terá participação no evento. “Vamos ter um estante com o portfólio de cerca de 50 obras realizadas pela administração municipal. A Semana de Engenhara da AEAA é motivo de grande orgulho para nós. Nossa cidade está cada vez mais de firmando com pólo de formação de engenheiros. É uma oportunidade para estudantes terem contato com profissionais e novos conteúdos”, afirma informa Junior da Femac, que é engenheiro civil.

De acordo com o presidente da AEAA, Miriam Favaretto Corbacho, a Semana da Engenharia visa promover a “valorização e capacitação profissional através de uma programação voltada ao exercício legal e ético das profissões, bem como para a evolução e novidades tecnológicas que envolvem as atividades de engenharia e geociências.”

Também participaram da reunião no gabinete municipal o primeiro secretário da AEAA, Marcio Hirose; a secretaria municipal de obras, Angela Stoian Penharbel; e o diretor-presidente Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes.

