AEAA realiza 2ª Semana de Engenharias de Apucarana

Na noite desta terça-feira (17), a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) abriu a 2ª Semana de Engenharias de Apucarana, que prossegue nesta quarta (18) e quinta-feira (19). O evento ocorre nas dependências da AEAA e conta com exposição de empresas ligadas à construção civil, feira gastronômica e uma agenda de eventos, entre cursos e palestras, na área de engenharia.

O prefeito Junior da Femac, que é engenheiro civil, participou da abertura da semana, acompanhado da primeira-dama Carmen Lúcia Izquierdo Martins, que preside o Sindicato das Indústrias de Pré-Moldados de Concreto e Artefatos de Cimento do Norte do Paraná (Sindccon) e discursou representando a entidade. Também estiveram presentes o presidente da AEAA, Mateus Franciscon Fernandes, e o chefe do escritório regional do CREA em Apucarana, Jeferson Antonio Ubiali.

Junior da Femac reiterou que Apucarana desponta como polo das engenharias, com mais de 30 cursos de graduação nas modalidades presenciais e ensino a distância. “Apucarana tem se destacado no cenário da formação acadêmica, tendo como referências o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com cinco cursos presenciais (engenharias Civil, da Computação, Elétrica, Química e Têxtil), e a Faculdade de Apucarana (FAP), com três graduações presenciais (engenharia Agronômica, Ambiental e Civil)”, frisa o prefeito.

Junior também lembra que a Prefeitura está participando da Semana de Engenharias, mantendo um estande que congrega informações do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e da Secretaria Municipal de Obras. “Assim como a Prefeitura é sempre um espaço que está aberto para orientações e para sanar dúvidas, o estande oferece diversas informações sobre o Plano Diretor, orientações sobre o funcionamento das obras públicas, mapas de zoneamento e fluxograma para aprovação de projetos dentro da Secretaria Municipal de Obras, entre outras”, cita.

De acordo com o presidente da AEAA, os estandes abrangem diversas atividades ligadas à construção civil, envolvendo empresas de energia voltaica, vidros temperados, pré-moldados, paisagismo, gesso e acabamentos, entre outros. Mateus Fransciscon Fernandes também destaca as palestras que constam na programação, como “Instalações e a utilização da energia fotovoltaica”, “Sanepar – Instalações hidráulicas”, “Metodologias e ferramentas para otimizar o seu tempo”, “ Instalação e manutenção de telhas em fibrocimento” e “Estruturas Metálicas – Roll-on”, além de cursos sobre “Desenvolvimento do projeto hidráulico”, “norma 15.575” e “segurança no trabalho”.





