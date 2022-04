AEAA realiza 2ª Semana de Engenharias de Apucarana

Da Redação

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) vai realizar a 2ª Semana de Engenharias de Apucarana nos dias 17, 18 e 19 de maio. A realização do evento foi anunciada pela direção da AEAA ao prefeito Junior da Femac na tarde de hoje (12) acompanhada do convite para a prefeitura participar com dois estandes, um da secretaria municipal de obras e outro do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan).

De acordo com o presidente da AEAA, Mateus Franciscon Fernandes, o evento vai reunir expositores ligados à construção civil, contará com uma agenda de eventos voltados ao ensino, pesquisa, cursos e palestras dentro da área de engenharia e feira gastronômica. “Todos os profissionais da construção civil estão convidados a participar”, destaca Fernandes.

O evento será realizado na sede da AEAA e as inscrições gratuitas serão abertas até o final do mês pelo site www.crea-pr.org.br/eventos. “É um orgulho muito grande voltarmos a realizar a Semana das Engenharias de Apucarana. A nossa cidade se firma cada vez mais como polo da engenharia”, afirma Junior da Femac.

A visita da direção da AEAA ao prefeito Junior da Femac teve a participação da vice-presidente da associação, Miriam Favareto Corbacho; do diretor da associação, Sérgio Barbosa; do chefe do escritório regional do CREA em Apucarana, Jeferson Antonio Ubiali; da secretaria municipal de obras, Angela Stoian Penharbel, e a superintendente municipal de obras, Caroline Moreira de Souza.

A 1ª edição da Semana de Engenharias de Apucarana foi realiza em 2019.