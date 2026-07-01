Advogado Odair Cordeiro dos Santos morre aos 72 anos e causa comoção entre colegas em Apucarana

Profissional atuava há décadas na advocacia local; velório ocorre na Capela Central e sepultamento será realizado em Engenheiro Beltrão

O advogado Odair Cordeiro dos Santos morreu aos 72 anos, em Apucarana, na terça-feira (30). Ele estava internado no Hospital da Providência há cerca de 30 dias. Bastante conhecido e respeitado no meio jurídico da cidade, sua morte provocou grande comoção entre colegas de profissão, amigos e familiares. A causa do falecimento não foi divulgada.

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Odair mantinha escritório em uma galeria localizada entre as ruas René Camargo de Azambuja e Desembargador Clotário Portugal, no centro de Apucarana, onde construiu uma trajetória marcada pela convivência próxima e pelo bom relacionamento com outros profissionais da advocacia.

A advogada Evanildes Camargo, que trabalhava no mesmo condomínio comercial, lamentou a perda do colega por meio de uma mensagem nas redes sociais.

“Que tristeza, meu amigo e colega Odair Cordeiro dos Santos. Acabei de saber que você já não está mais entre nós, que Deus te levou para junto Dele. Nosso condomínio do escritório não será mais o mesmo. Só restarão as lembranças da sua alegria e das suas brincadeiras. Descanse em paz, meu amigo querido, que Deus te receba com muita luz”, escreveu.

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Odair também foi delegado de Polícia Civil. Além da atuação profissional, Odair era reconhecido pelo círculo de amizades que construiu ao longo da vida. Chegou a ser membro do Rotary Club Apucarana Cidade Alta por muitos anos.

Ele deixa os filhos Geisianne, Giulierme e Giuliano Rizo, além de outros familiares e inúmeros amigos.

O velório acontece na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para as 17 horas desta quarta-feira (1º), no Cemitério Municipal de Engenheiro Beltrão, no Noroeste do Paraná.

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