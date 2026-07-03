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LUTO

Advogado Luiz Carlos Rossi será sepultado nesta sexta em Apucarana

Justiça de Jandaia do Sul decretou luto oficial de três dias em reconhecimento aos serviços prestados pelo advogado à comarca

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 12:30:15 Editado em 03.07.2026, 12:30:09
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Advogado Luiz Carlos Rossi será sepultado nesta sexta em Apucarana
Autor Foto: Reprodução redes sociais

O advogado Luiz Carlos Rossi, de 75 anos, será sepultado nesta sexta-feira (03), às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. O profissional faleceu na última terça-feira (30), mas as cerimônias de despedida ocorrem apenas nesta sexta, com velório realizado a partir das 13 horas na Capela Mortuária Central. A causa da morte não foi divulgada pela família.

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Reconhecido pela atuação na advocacia e pelos serviços prestados à comarca de Jandaia do Sul, Rossi recebeu homenagens de colegas, amigos e instituições jurídicas. Em razão de sua contribuição ao Judiciário local, a Justiça da comarca decretou luto oficial de três dias.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Apucarana também publicou uma nota de pesar lamentando a morte do advogado e manifestando solidariedade aos familiares.

“Com pesar, a OAB Subseção Apucarana presta uma singela homenagem e se solidariza com a família enlutada”, diz o comunicado divulgado pela entidade.

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Amigo, colega de profissão e vizinho por mais de uma década, o advogado Eduardo Vida Leal Filho destacou a importância de Rossi para a advocacia regional.

“Eu fui realmente amigo e vizinho do Rossi por mais de 10 anos. Mantínhamos contato diário, sempre cordial e amistoso. Era um grande advogado, muito serviçal e companheiro. Infelizmente, veio a falecer, mas deixou um legado importante aqui. Tanto é que o juiz decretou luto oficial de três dias pelos relevantes serviços que ele prestou à comarca”, afirmou.

Segundo Eduardo, Rossi era uma figura querida entre magistrados, advogados e moradores da região.

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“Era uma pessoa muito importante, muito querida e muito bacana. Merece ser lembrado por tudo o que fez e representou para a advocacia e para a comunidade”, acrescentou.

Luiz Carlos Rossi deixa esposa, filhos e neto. Sua morte gerou manifestações de pesar de colegas da área jurídica e de integrantes do Poder Judiciário do Vale do Ivaí.

O sepultamento está marcado para as 17 horas desta sexta-feira (3), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

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