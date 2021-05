Advogado de servidor diz que processará falsa enfermeira

Continua após publicidade

O Advogado Sérgio Luiz Barroso, informou na noite desta sexta-feira (21), que o cliente dele, o servidor público de Apucarana, Luciano Pereira, rechaça, veementemente, as acusações feitas pela falsa enfermeira.

O servidor que já foi afastado do cargo de coordenador da Epidemiologia, era o principal responsável pela vacinação no drive-thru e no interior do Ginásio de Esportes Lagoão. Ele foi ouvido nesta sexta pela Comissão de Sindicância da Autarquia Municipal de Saúde.

"O senhor Luciano é um servidor público de carreira, há 32 anos, sem nenhuma mácula na sua vida profissional e pessoal. Ele rechaça, veementemente, as falsas acusações feitas por uma criminosa confessa. Ele provará sua inocência no curso das investigações e, ao final, irá processar essa senhora por denunciação criminosa e por danos morais", explica Sérgio Luiz Barroso.

O presidente da comissão, Amós Leandro Antunes, informou que o processo de investigação foi deflagrado, com o depoimento do servidor público Luciano Pereira. O depoimento do enfermeiro Luciano Pereira, teve cinco horas e meia de duração, sendo acompanhado pelo seu advogado. “Estamos nos empenhando ao máximo para que tudo seja esclarecido, respeitando o direito de defesa dos servidores que atuam na vacinação e que estão sendo intimados a depor”, comentou Amós Antunes, adiantando que na segunda-feira, dia 24, mais três servidores irão prestar depoimento à comissão sindicante.

Conforme prevê o estatuto do servidor público, a sindicância transcorre em sigilo absoluto e seu resultado somente será divulgado ao final dos trabalhos. “Em cumprimento ao estatuto não podemos divulgar o teor dos depoimentos”, frisou o presidente da comissão.

Na segunda-feira, o advogado Sérgio Luiz Barroso deve acompanhar o depoimento de seu cliente, o enfermeiro Luciano Pereira, no inquérito policial aberto na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.