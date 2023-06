Advogado apucaranense bate em caminhão parado no acostamento da BR-369

Um ciclista de Apucarana ficou ferido após bater na traseira de um caminhão parado no acostamento da BR-369, em Arapongas. O acidente aconteceu por volta das 8h desta quinta-feira (1/6). Nesta manhã, existe muita neblina naquela região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

O ciclista, advogado apucaranense, de 27 anos, estava pedalando com um amigo, sentindo Arapongas. O companheiro de esporte contou que estava um pouco a frente do amigo, e ao olhar para trás, ficou preocupado, pois não o viu. Ele resolveu voltar o trajeto e encontrou a vítima caída.

Conforme socorristas, o ciclista sofreu um corte na região da testa e estava consciente no local. Ele foi levado para o Hospital Santa Casa para realizar uma tomografia.

O motorista do caminhão, com placas de Curitiba, de uma empresa que presta serviços para a Sanepar, parou no acostamento, pois precisava urinar. O ciclista atingiu a traseira do veículo. O jovem ficou com a visão comprometida devido à intensa neblina na BR-369.

O amigo contou que com frequência pedalam pelo acostamento até Arapongas e retornam para Apucarana. O ciclista ferido usava corretamento o capacete, o que ajudou na proteção da cabeça durante a colisão.

