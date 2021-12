Advogada de Apucarana cria mosaico gigante de pássaros

Da Redação

O amor pelos pássaros e pela arte se mistura na vida da advogada apucaranense Bernadete Cazarini Kurahashi, que finalizou recentemente um mosaico de 20 metros de comprimento e 1 metro de largura. A obra levou dois anos para ser concluída e para sua confecção, foram utilizadas mais de três mil pastilhas coloridas e de diversos tamanhos. O objeto será instalado em breve no guarda-corpo da piscina da casa da advogada.

Juntas, essas pastilhas formam vários desenhos, como aves, cachoeiras, cachorros e outros elementos da natureza. "Comecei em novembro de 2019 e terminei no mesmo mês deste ano. Foram horas e horas de trabalho e dedicação. O grande mosaico será em breve será instalado no guarda-corpo da piscina, onde poderemos apreciar todos os motivos nele insculpidos", recorda.

Com a chegada da pandemia do coronavírus, a apucaranense passou a trabalhar em homework. Desta forma, sobrou mais tempo para nas horas vagas, nos feriados e também nos fins de semana, se dedicar ao grande mosaico. "Isso colaborou para que eu me dedicasse ainda mais ao grande mosaico, já que fiquei mais tempo em casa neste período. Além disso, o artesanato se tornou um terapia", conta.

Por conta do amor pela arte, Bernadete, que é casada com Susumu Kurahashi e tem quatro filhas, Thaís, Liz, Isis e Laiz, também participou de alguns cursos na área. "Primeiro, me inscrevi em um curso de mosaico em pastilhas de cristal e vidros. Mais tarde, fiz especialização em mosaico em cerâmica em uma escola de Londrina. A partir daí não parei mais de produzir peças, todas com o tema pássaros", explica.

A arte se transformou em hábito na vida da advogada, que continua criando peças para sua casa, como uma série de medalhões em mosaicos para pontos de água para jardim, marcadores para pontos de tomadas de 220 e 110 whats de eletricidade e quadros de parede e mesas.

História do mosaico

Mosaico pode ser uma palavra de origem grega (mousaikón, "obra das musas"), embora a técnica date de muitos anos antes. É uma montagem feita de pequenas peças (tesselas) de pedra ou de outros materiais como rochas, areia, conchas, azulejos, vidro, cristal, pedras, louças, formando desenhos.

É uma arte milenar e o registro mais antigo foi datado 3.500 anos antes de Cristo, é o Estandarte de Ur. Trata-se de uma caixa em madeira com painéis dos quatro lados e um mosaico feito em arenito, lápis-lazúli, e materiais preciosos. Foi encontrado durante escavações na Cidade de Ur, perto da Mesopotâmia, atual Iraque.

Os primeiros mosaicos em terras brasileiras foram produzidos pela imperatriz de origem Napolitana, que em 1843, se casou com D Pedro II e veio morar no Brasil. Atualmente, o local se transformou em museu, mas o Jardim das Princesas está fechado para visitação pública e muitas obras foram danificadas por vândalos que retiraram parte das tesselas para levar de souvenir.

Texto escrito por Fernanda Neme, repórter do TNOnline.