Adultos com sobrepeso ou obesidade chegam a 72,68% em Apucarana

Dados deste ano do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, servem de alerta para a obesidade em Apucarana. Segundo as estatísticas, 72,68% dos adultos avaliados no município estão com sobrepeso ou obesidade.

O levantamento traz informações de 1.808 adultos que tiveram peso e altura medidos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) em Apucarana. O relatório do Sisvan tem como referência 1º de janeiro a 11 de abril de 2022.

Desse total, 32 apresentaram baixo peso (1,77%); 462 adequado ou eutrófico (25,55%), 615 sobrepeso (34,02%), 409 obesidade grau 1 (22,62%), 205 obesidade grau 2 (11,34%) e 85 obesidade grau 3 (4,7%).

Em relação às crianças de 0 a 5 anos, os dados apontam 3 com peso abaixo para a idade (10,34%) e 26 com peso adequado (89,66%). Já entre as crianças de 7 a 10 anos, 21 estão com peso adequado (75%) e 7 com peso elevado para idade (25%).

Entre os adolescentes, o relatório aponta 52 de um total de 144 com sobrepeso ou obesidade (36,1%). Na população idosa, o sobrepeso foi constatado em 56, 82% dos 359 avaliados.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) faz um alerta sobre a necessidade e importância da adoção de bons hábitos e comportamentos para a promoção da saúde. Isso inclui manter uma alimentação adequada e ser fisicamente ativo, que são pilares essenciais para alcançar qualidade de vida.

Evitar o consumo de cigarro, bebidas alcoólicas e outras drogas também é fundamental para manter o funcionamento do organismo e evitar doenças cardíacas, pulmonares, além do câncer e diabetes, que podem ser influenciadas severamente por fatores como alimentação inadequada e sedentarismo.

