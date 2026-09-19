Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
25 BARRAS

Adolescentes são apreendidos após furto de chocolate em loja de Apucarana

Ação foi percebida por funcionária do estabelecimento; produtos foram recuperados e o Conselho Tutelar acompanhou o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescentes são apreendidos após furto de chocolate em loja de Apucarana
Autor Chocolates foram furtados de loja no centro de Apucarana - Foto: Divulgação/GCM

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, foram apreendidos após serem flagrados furtando mercadorias de uma loja de departamentos localizada no Shopping Centronorte, em Apucarana. O caso foi registrado pelas autoridades locais e os produtos recuperados somam aproximadamente R$ 250.

-LEIA MAIS: Homem tenta fugir da Guarda Municipal e acaba preso por tráfico em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, uma funcionária do estabelecimento percebeu a ação dos garotos. Eles tentavam sair da loja levando, sem pagar, 25 barras de chocolate e três potes de chiclete.

Por se tratarem de menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado imediatamente para atuar no caso e fazer o contato com as famílias. A responsável pelo garoto mais novo compareceu ao shopping para acompanhar os procedimentos, enquanto as equipes adotavam as providências para localizar os familiares do adolescente de 13 anos.

Após o atendimento inicial, os dois jovens e as mercadorias recuperadas foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi formalmente apresentada para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adolescentes Apucarana Furto GUARDA MUNICIPAL Shopping Centronorte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV