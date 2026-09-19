Adolescentes são apreendidos após furto de chocolate em loja de Apucarana

Ação foi percebida por funcionária do estabelecimento; produtos foram recuperados e o Conselho Tutelar acompanhou o caso

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, foram apreendidos após serem flagrados furtando mercadorias de uma loja de departamentos localizada no Shopping Centronorte, em Apucarana. O caso foi registrado pelas autoridades locais e os produtos recuperados somam aproximadamente R$ 250.

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Segundo as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, uma funcionária do estabelecimento percebeu a ação dos garotos. Eles tentavam sair da loja levando, sem pagar, 25 barras de chocolate e três potes de chiclete.

Por se tratarem de menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado imediatamente para atuar no caso e fazer o contato com as famílias. A responsável pelo garoto mais novo compareceu ao shopping para acompanhar os procedimentos, enquanto as equipes adotavam as providências para localizar os familiares do adolescente de 13 anos.

Após o atendimento inicial, os dois jovens e as mercadorias recuperadas foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi formalmente apresentada para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.