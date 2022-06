Adolescentes recebem dose reforço nesta sexta em Apucarana

Da Redação

Apucarana começa a aplicar nesta sexta-feira (3) a dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses. Até agora a 3ª dose estava disponível apenas para idades de 18 anos ou mais. A confirmação de inclusão do grupo foi autorizada por meio da nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (27).

A imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos. Já a 4ª dose da vacina da Covid é aplicada para faixa etária de 60 anos ou mais e profissionais da saúde, desde que tenham recebido a 3ª dose há mais de 4 meses.

A vacinação é realizada na parte interna do ginásio do Complexo Esportivo Lagoão, das 8h30 às 17 horas, de segunda-feira a sábado.

Gripe

Com atendimentos em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que contam com salas de vacina, Apucarana dá sequência à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Para crianças de 6 meses a 12 anos e para pessoas com 55 anos ou mais. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 16h30.