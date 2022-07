Adolescente usa arma de chumbinho para ameaçar garotos na Vila Reis

Da Redação

O garoto foi levado para delegacia, pois uma mãe representou contra ele por causa da ameaça

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada para comparecer na Vila Rural da Vila Reis, pois um adolescente, de 14 anos, estaria ameaçando um grupo de crianças, na tarde desta quarta-feira (13). O jovem, que usou uma arma de chumbinho, foi levado para a 17ª Subdivisão Policial.

Conforme a PM, uma mãe ligou no190, número de urgência da polícia, e disse que um garoto estava armado e ameaçando o grupo de crianças. Rapidamente uma equipe foi até o local e constatou que a arma era de chumbinho.

O adolescente disse que ele e os outros tiveram uma discussão e então resolveu pegar a arma de chumbinho para assustar. O garoto foi levado para delegacia, pois uma mãe representou contra ele por causa da ameaça.

Câmera flagra furto de carro no centro de Apucarana

Em uma ação bastante rápida, em aproximadamente 25 segundos, um carro, modelo Gol branco, foi furtado. O crime aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (13), em Apucarana, no centro do município. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A dona do carro contou que estacionou o Gol na Rua Irmã Eleutéria, foi para a área central e ao retornar, percebeu que o carro foi furtado. Uma câmera de segurança registrou a ação. Por volta das 12h27, um homem com bermuda, blusa, boné se aproxima do veículo e em poucos segundos abre a porta do Gol, depois sai dirigindo. Para ver o vídeo, clique aqui.

