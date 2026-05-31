Adolescente tenta fugir da Rocam e tem moto guinchada em Apucarana
Jovem de 17 anos pilotava moto com escapamento irregular e sem habilitação no Jardim Ponta Grossa
Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) após tentar fugir de uma abordagem da equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) em Apucarana. O caso foi registrado durante um patrulhamento no Jardim Ponta Grossa. O jovem conduzia uma motocicleta com irregularidades e confessou a tentativa de fuga por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
-LEIA MAIS: Após capotar S10 e ser salvo pelos bombeiros, motorista foge de hospital no PR
A ação ocorreu na Rua Jayme Broietti. De acordo com o Cabo Pacheco, da Rocam, o nervosismo do motociclista chamou a atenção dos policiais.
"No momento em que nós fizemos a conversão para realizar a abordagem, ele tentou dar uma breve fuga, porém, viu que não conseguiria fugir da equipe. Aí acabou por obedecendo a ordem de parada alguns metros à frente", explicou o policial militar.
Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com o menor. No entanto, a vistoria na motocicleta revelou adulterações.
"A gente identificou que havia irregularidades na motocicleta. O escapamento irregular, é original do veículo. E foram lavradas as devidas notificações de trânsito, por conduzir o veículo sem possuir CNH, pelo fato do escapamento estar irregular e também porque o veículo não estava no nome desse menor. Portanto, mais uma multa por entregar veículo a pessoa não habilitada", detalhou o policial.
Diante das irregularidades, a Honda CG 150 foi apreendida e encaminhada ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para as providências cabíveis. O adolescente foi liberado após os procedimentos padrão para menores de idade flagrados em infrações de trânsito.