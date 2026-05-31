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INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Adolescente tenta fugir da Rocam e tem moto guinchada em Apucarana

Jovem de 17 anos pilotava moto com escapamento irregular e sem habilitação no Jardim Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 19:39:12 Editado em 31.05.2026, 20:02:49
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Adolescente tenta fugir da Rocam e tem moto guinchada em Apucarana
Autor Moto foi apreendida pela Rocam, da PM de Apucarana - Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) após tentar fugir de uma abordagem da equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) em Apucarana. O caso foi registrado durante um patrulhamento no Jardim Ponta Grossa. O jovem conduzia uma motocicleta com irregularidades e confessou a tentativa de fuga por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

-LEIA MAIS: Após capotar S10 e ser salvo pelos bombeiros, motorista foge de hospital no PR

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A ação ocorreu na Rua Jayme Broietti. De acordo com o Cabo Pacheco, da Rocam, o nervosismo do motociclista chamou a atenção dos policiais.

"No momento em que nós fizemos a conversão para realizar a abordagem, ele tentou dar uma breve fuga, porém, viu que não conseguiria fugir da equipe. Aí acabou por obedecendo a ordem de parada alguns metros à frente", explicou o policial militar.

Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com o menor. No entanto, a vistoria na motocicleta revelou adulterações.

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"A gente identificou que havia irregularidades na motocicleta. O escapamento irregular, é original do veículo. E foram lavradas as devidas notificações de trânsito, por conduzir o veículo sem possuir CNH, pelo fato do escapamento estar irregular e também porque o veículo não estava no nome desse menor. Portanto, mais uma multa por entregar veículo a pessoa não habilitada", detalhou o policial.

Diante das irregularidades, a Honda CG 150 foi apreendida e encaminhada ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para as providências cabíveis. O adolescente foi liberado após os procedimentos padrão para menores de idade flagrados em infrações de trânsito.

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abordagem policial MENOR APREENDIDO motocicleta adulterada não habilitado POLICIA MILITAR trânsito irregular
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