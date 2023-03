Adolescente tem celular roubado no Residencial Parque da Raposa

Da Redação

O ladrão não foi encontrado

Uma adolescente, de 16 anos, foi assaltada em Apucarana, norte do Paraná. A jovem estava na Rua Denhei Kanashiro e um homem, armado com faca, se aproximou. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h20 desta quinta-feira (23).

A jovem contou que o ladrão roubou o celular dela e depois saiu correndo. O criminoso era loiro com cabelos longos. A PM realizou buscas, porém, o assaltante não foi encontrado.

A adolescente, muito chateada por ter o celular roubado, foi orientada e encaminhada para a casa da família, que fica no mesmo bairro.

Outra ocorrência

Idoso de 79 anos é preso após importunar adolescente em Apucarana

Um idoso, de 79 anos, foi preso por importunação sexual contra uma adolescente, de 15 anos, que estava aguardando o transporte coletivo, no final da manhã desta quinta-feira (23), em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada pela mãe da jovem.

A garota contou que estava sentada no interior do Terminal Urbano aguardando o ônibus com destino ao Núcleo Marcos Freire e o idoso sentou ao lado dela. A jovem disse que ele colocou a mão dentro da calça e ficou fazendo movimentos como se estivesse se masturbando.

A adolescente ainda disse que quando ela olhava para ele, o idoso parava o movimento com a mão, mas logo começava o ato novamente. Muito assustada, a garota se levantou, foi para o outro lado do terminal e ligou para a mãe dela. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

