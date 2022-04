Da Redação

Adolescente sofre traumatismo ao cair em bairro de Apucarana

Uma adolescente, de 14 anos, sofreu um traumatismo craniano e ferimentos no rosto, após cair de bicicleta em Apucarana. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (25), na Avenida Aviação, próximo do Colégio Caic. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamados.

Conforme o Samu, a jovem foi levada para o Hospital da Providência com ferimentos moderados. Testemunhas contaram que ela perdeu o controle da bicicleta e caiu forte no chão, ficando muito sangue no local.