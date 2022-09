Adolescente sofre importunação em praça da região central de Apucarana

Da Redação

Uma adolescente foi vítima de importunação sexual na noite desta quinta-feira, 15, em uma praça da região central de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, por volta das 18h, a jovem estava sentada em um banco da Praça do Cemitério da Saudade, próximo ao parque infantil, quando um homem, sem camisa careca, sujo de barro, com uma bicicleta modelo antigo na cor prata, abaixou as calças e sem nada a dizer à vítima passou a se masturbar, olhando para ela.

Muito nervosa, ela se levantou e imediatamente foi em direção a um colega do colégio, que passava pelo local para pedir ajuda. O homem então foi embora, sentido ao terminal urbano.

Depois de se acalmar, a jovem foi para casa e contou o fato para a mãe, elas então, voltaram para a área central de Apucarana e procuraram a polícia para registrar um boletim de ocorrências. Elas foram orientadas e o homem ainda não foi localizado.

