Adolescente que trocou Fusca por moto é apreendido em Apucarana

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira (27) e deve responder por receptação. Ele estava conduzindo uma moto quando foi abordado pela Polícia Militar (PM) de Apucarana.

A equipe realizava patrulhamento pela Rua Ouro Verde, na região do Vale Verde e flagrou o jovem com a moto, que estava sem a placa, então foi abordado. "A moto estava sem a placa de identificação, com ele nada de ilícito foi encontrado. Durante a vistoria percebemos que a moto estava sem todos os sinais identificadores, a placa faltava e os números de chassi e motor estavam suprimidos, ausentes. Tudo indica que essa moto pode ter sido furtada ou roubada", explicou o tenente Ricardo.

O jovem contou que tinha um Fusca e que trocou o carro pela moto após negociação com um amigo do tio dele. Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para prestar esclarecimentos. A moto foi apreendida.

