Adolescente que matou homem a facadas em Apucarana é detido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo foi encontrado por moradores na Avenida Santa Catarina

A Polícia Civil, através de um mandado de busca e apreensão, encaminhou à delegacia nesta sexta-feira (20) um adolescente, de 17 anos, responsável por um homicídio registado no dia 12 de dezembro do ano passado, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

A vítima, Samuel Souza Teixeira, de 38 anos, natural do município de Castro, estaria vivendo em situação de rua em Apucarana. Segundo a polícia, o homem foi atingido pelo adolescente por golpes de faca nas regiões das pernas e nádegas. Moradores encontraram o corpo próximo a terrenos baldios, na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, nas proximidades do Cisvir.

-LEIA MAIS: PM apreende quase uma tonelada de maconha escondida em Apucarana

continua após publicidade .

Conforme o delegado Marcus Felipe Rodrigues, da 17ª Subdivisão Policial, a faca utilizada no crime foi encontrada no telhado de uma barbearia, próximo de onde o corpo foi localizado. "No decorrer das investigações, recebemos informações de onde estaria a faca utilizada para a prática do crime. A faca foi localizada em cima do telhado de uma barbearia. Tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros para que pudéssemos subir e apreender a faca", contou.

Ainda de acordo com o delegado, após a apreensão, o adolescente já foi ouvido. "Toda a investigação apontou que teria sido ele o autor do homicídio, representamos pela apreensão, demos cumprimento e já comunicamos ao poder judiciário. Desde quando a polícia identificou, ele já estava tentando fugir da equipe policial e na data de hoje conseguimos realizar a preensão. Já foi realizado sua oitiva e o assunto está praticamente encerrado", relatou Rodrigues.

O autor do crime relatou em depoimento, segundo a Polícia Civil, que atacou a vítima após a mesma tentar abusar sexualmente enquanto ele urinava.

Siga o TNOnline no Google News