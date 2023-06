Adolescente que estava desaparecida é encontrada em Apucarana

Após a família de Maria Vitória, 16 anos, registrar um boletim de ocorrências na delegacia de Apucarana, nesta segunda-feira (5), informando o desaparecimento da adolescente, a mãe, Raquel Hilário, entrou em contato com o TNOnline e disse que a filha retornou para a casa.

Segundo Raquel, a adolescente está sofrendo com a morte do avô, que faleceu há 2 anos, e disse que passou o dia no Cemitério da Saudade, onde ele foi sepultado. O paradeiro da menina foi informado por um ex-professor dela, que trabalha na Aserfa. "Ela está sentindo falta do avô, o tio foi enterrado no mesmo cemitério na semana passada e ela não saiu de perto o túmulo do meu pai", contou a mãe.

Ainda de acordo com Raquel, apesar de abalada, a adolescente não está ferida e passa bem. Ela retornou à casa onde mora, na Vila Regina, na noite desta segunda (5), por volta das 20h30. A mãe agradece às pessoas que compartilharam o desaparecimento da filha.

O caso

A família de Maria Vitória, 16 anos, registrou um boletim de ocorrências na delegacia de Apucarana, na tarde desta segunda-feira (5), após a adolescente desaparecer.

Segundo a mãe, Raquel dos Santos Hilário, 38 anos, Maria Vitória saiu de casa, na Vila Regina, por volta das 9h, para trocar um pacote de fraldas para a irmã, uma bebê, em uma loja no centro da cidade, e não deu mais notícias.

"Entramos em contato com a loja, ela nem chegou a aparecer lá, já corremos no Lagoão, no terminal, não encontramos ela, o telefone está desligado. Está todo mundo preocupado, ela é bem sossegada e não sabemos o que passou pela cabeça dela", disse a mãe.

A adolescente, que estuda no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, foi vista pela última vez vestindo uma blusa preta e calça jeans, calçando um sapato preto com listras brancas e uma mochila rosa nas costas, conforme Raquel.

"Peço que quem veja ela, entre em contato com a gente, porque está doendo, se chegar até ela, filha não importe onde está, volte. Ela nunca foi de fazer isso, sempre sai para resolver nossas as coisas. A única coisa que ela fala, é que sente falta do avô, que faleceu, mas ela sempre conversa, brinca, e todos ficaram preocupados. Não sabemos o que aconteceu", relatou a mãe.

