Adolescente precisa de atendimento após ser mordida na testa pelo marido em Apucarana
Vítima de 17 anos buscou abrigo na casa de uma vizinha. Aos policiais, ela relatou um histórico de abusos e ameaças de morte
Uma jovem de 17 anos foi agredida pelo próprio companheiro, de 20 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), no bairro Residencial Interlagos, em Apucarana. A vítima sofreu um corte após ser mordida na testa durante uma discussão e precisou fugir de casa.
O caso ocorreu pouco depois da 1h. Desesperada, a adolescente correu até a casa de uma vizinha que mora em frente à sua residência. Foi a vizinha quem acionou a Polícia Militar após abrigar a vítima e o agressor tentar ir atrás dela.
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De acordo com o relato da jovem aos policiais, a violência começou após uma briga motivada pelo consumo de bebida alcoólica por parte do marido. Durante o desentendimento, ele a atacou com uma mordida no rosto. Por conta do ferimento, a adolescente precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu cuidados médicos.
Em depoimento à equipe que atendeu a ocorrência, a vítima revelou que vive um ciclo de abusos psicológicos e físicos. Ela afirmou que sofre ameaças constantes, mas que tinha muito medo de se separar, pois o companheiro já havia declarado que a mataria caso o relacionamento chegasse ao fim. A jovem também relatou que o agressor chegou a mandar terceiros irem até ela para intimidá-la em ocasiões anteriores.
A mãe da adolescente foi chamada e compareceu ao local para acompanhar a filha. Após o atendimento médico na UPA, tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana para o registro do flagrante e os procedimentos legais previstos na Lei Maria da Penha.