Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Adolescente precisa de atendimento após ser mordida na testa pelo marido em Apucarana

Vítima de 17 anos buscou abrigo na casa de uma vizinha. Aos policiais, ela relatou um histórico de abusos e ameaças de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente precisa de atendimento após ser mordida na testa pelo marido em Apucarana
Autor A adolescente foi mordida pelo marido - Foto: Arquivo TNOnline

Uma jovem de 17 anos foi agredida pelo próprio companheiro, de 20 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), no bairro Residencial Interlagos, em Apucarana. A vítima sofreu um corte após ser mordida na testa durante uma discussão e precisou fugir de casa.

O caso ocorreu pouco depois da 1h. Desesperada, a adolescente correu até a casa de uma vizinha que mora em frente à sua residência. Foi a vizinha quem acionou a Polícia Militar após abrigar a vítima e o agressor tentar ir atrás dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (07) em Apucarana e região

De acordo com o relato da jovem aos policiais, a violência começou após uma briga motivada pelo consumo de bebida alcoólica por parte do marido. Durante o desentendimento, ele a atacou com uma mordida no rosto. Por conta do ferimento, a adolescente precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu cuidados médicos.

Em depoimento à equipe que atendeu a ocorrência, a vítima revelou que vive um ciclo de abusos psicológicos e físicos. Ela afirmou que sofre ameaças constantes, mas que tinha muito medo de se separar, pois o companheiro já havia declarado que a mataria caso o relacionamento chegasse ao fim. A jovem também relatou que o agressor chegou a mandar terceiros irem até ela para intimidá-la em ocasiões anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe da adolescente foi chamada e compareceu ao local para acompanhar a filha. Após o atendimento médico na UPA, tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Apucarana para o registro do flagrante e os procedimentos legais previstos na Lei Maria da Penha.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso psicológico Apucarana lei maria da penha saúde da mulher Violência de gênero
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV