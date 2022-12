Adolescente morre ao bater moto contra muro, de madrugada em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O IML de Apucarana recolheu o corpo do adolescente de 16 anos, no hospital nesta manhã de sábado (31)

Um rapaz de apenas 16 anos morreu no início da manhã deste sábado (31), depois de bater a motocicleta contra um muro, na região do Colonial II, em Apucarana, em acidente registrado na madrugada. O adolescente chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada, no Hospital da Providência, segundo informações confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Vizinho é acusado de abusar de menina de 10 anos, em Apucarana

Inicialmente, informações davam conta de que o rapaz teria batido a motocicleta contra uma caçamba de lixo, que estaria na rua Luiz Claudio Matsui. No entanto, segundo informações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a colisão teria sido contra um muro.

continua após publicidade .

O adolescente, ALSS, de 16 anos, teria sofrido o acidente ainda durante a madrugada, por volta das 3h30. Ele teria sofrido uma forte pancada na cabeça. O IML de Apucarana foi informado da morte pelo hospital e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Informações ainda sendo atualizadas pelas autoridades.

Siga o TNOnline no Google News