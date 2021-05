Adolescente invade escola e furta objetos

Continua após publicidade

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido após furtar uma escola localizada na Rua Papagaio no Núcleo Habitacional Michel Soni em Apucarana. Com o jovem foi encontrado 6 panelas, 1 liquidificador, 6 detergentes, 1 forma de pudim, 3 garrafas de café, 3 pacotes de papel, 3 pacotes de sabão Alpes, 3 lâmpadas externas.

Segundo o vizinho do colégio que chamou a polícia, ele ouviu o disparo do alarme do colégio e viu um homem magro, moreno de bermuda e uma camiseta de cor verde amarelo e vermelho com uma sacola de cor preta contendo em seu interior aparentemente panelas.

A Polícia Militar realizou patrulhamentos nos bairros vizinhos e localizou um adolescente nas características repassadas. Ao ser dado voz de abordagem, o jovem desobedeceu às ordens da equipe e tentou fugir mas foi contido e neste momento começou a desacatar a PM. A diretora da escola a qual reconheceu os objetos como pertences da escola.

A diretora do CMEI localizado em frente à escola teve diversos vidros do local danificados e também lâmpadas furtadas, sendo recuperadas com o montante apreendido. Os objetos e o menor apreendido foram encaminhados até a delegacia de polícia para procedimentos cabíveis.