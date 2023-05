Adolescente empina moto na frente da PM e foge em alta velocidade

Da Redação

O caso aconteceu nesta quarta-feira (10)

Uma ocorrência registrada no início da noite desta quarta-feira (10) chamou a atenção dos moradores do Jardim Ponta Grossa, na Zona Norte de Apucarana. Um adolescente empinou uma motocicleta na frente de agentes da Polícia Militar (PM) e, quando foi abordado, fugiu em alta velocidade.

A perseguição aconteceu por volta das 18 horas e percorreu diversas ruas da região. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe ROCAM estava em patrulhamento pela Rua Carlos de Carvalho quando percebeu o motociclista empinando a moto. Ele não acatou a ordem de parada e fugiu.

O adolescente passou grande parte da perseguição trafegando na contramão, e os motoristas precisavam jogar os carros para o acostamento para evitarem uma colisão frontal. Em determinado momento da fuga, quando estava entrando no Núcleo Habitacional Marcos Freire, o suspeito quase atropelou uma senhora que passava pelo local. Em frente a um supermercado, novamente, ele quase atingiu alguns pedestres. A situação aconteceu também em outros cruzamentos.

Ainda segundo informações da PM, quando o motociclista passou por uma tabacaria da região, alguns moradores que estavam no estabelecimento incentivaram a fuga e fizeram menção de entrar na frente da equipe para atrapalhar o serviço policial.

Por fim, quando estava na Avenida Itararé, o motociclista colidiu com veículos e, algumas quadras depois, foi parado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor da CG 160 Start de cor azul. Apesar de não possuir débitos, a moto estava sem retrovisor, sem caixa de filtro, com o escapamento alterado e pneus carecas.

O condutor era um adolescente e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os pais do jovem chegaram no local da ocorrência e todos os pertences do filho foram entregues para eles. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 17ª SDP de Apucarana, e a motocicleta apreendida e levada para o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar.

Assista um registro feito pelos moradores:

