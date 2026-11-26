Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 3h, enquanto pilotava uma motocicleta sem placa pela Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana, em Apucarana. O veículo apresentava diversas irregularidades e foi apreendido.

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De acordo com a PM, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando avistou a moto circulando sem a placa traseira, sem retrovisores e sem parte das carenagens. O condutor entrou no pátio de um posto de combustíveis, onde foi parado pelos policiais. Durante a revista, nada de ilegal foi encontrado com o jovem, mas foi confirmado que ele não tinha habilitação para dirigir por ser menor de idade.

Ao checar a motocicleta, uma Honda CG 125 Fan preta, ano 2008, os policiais verificaram que ela não estava registrada no nome do adolescente e estava com o licenciamento vencido desde 2025, além de possuir débitos pendentes. O veículo também apresentava condições que comprometiam a segurança no trânsito, como pneu careca, falta de filtro de ar e ausência do pedal de apoio para o pé direito.

Diante das infrações, os policiais aplicaram as multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e encaminharam a motocicleta ao pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM). O adolescente foi autorizado a entrar em contato com os pais, que foram orientados pela equipe e ficaram responsáveis por buscá-lo.