Adolescente é espancado pelo pai em Apucarana, diz GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana atendeu no início da tarde desta terça-feira, 25, um chamado para conter o espancamento de um adolescente de 12 anos. Segundo o chamado, quem cometeu a violência foi o próprio pai do garoto. A ocorrência foi registrada no Patrimônio do Barreiro.

Segundo informações da GCM, o menino mora com o pai e a madrasta e ainda não se sabe o motivo pelo qual a violência teria iniciado. Com a chegada dos agentes no local, foram constatadas diversas lesões pelo corpo do garoto, que chegou a mentir, dizendo que teria se machucado caindo de bicicleta. Contudo, testemunhas afirmaram que o próprio pai o teria espancado, e que ele estaria com medo de denunciar.

A equipe encaminhou o garoto, juntamente com a mãe biológica para o Conselho Tutelar, e em seguida, para a delegacia, para realizar o boletim de ocorrências.

O autor das agressões já foi identificado, porém ainda não foi localizado.