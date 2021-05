Adolescente é encontrado dormindo em terreno baldio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Apucarana se deslocou até a Travessa Casemiro Blanski para verificar sobre um adolescente, de 14 anos, dormindo em um terreno vazio. No endereço, a equipe encontrou o jovem na grama, que disse ter fugido de casa, pois estava sendo maltratado pelo pai.

Após localizar a mãe do menino, a mulher informou que o filho tinha sido encaminhado para um abrigo e de lá para a casa do pai, que mora em Cambé. A mãe disse para a polícia que o jovem não pode ficar com ela devido ao relacionamento ruim entre os dois.

Conforme a PM, o Conselho Tutelar foi solicitado e já têm conhecimento do caso e encaminhou o menor para a Casa Lar de Menor.