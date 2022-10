Adolescente é atropelado na Barra Funda em Apucarana

Da Redação

Um motociclista atropelou um adolescente, de 14 anos, que atravessa a Avenida Curitiba, na região da Barra Funda, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 14h20 desta segunda-feira (10). Os Bombeiros foram chamados. A Polícia Militar (PM) também prestou apoio na ocorrência.

O jovem, que se queixava de dores nas pernas, foi socorrido e levado consciente para o Hospital da Providência. O condutor da moto não ficou ferido. Testemunhas contaram que o adolescente teria atravessado a rua correndo e o motociclista não conseguiu desviar.

O motociclista, ainda de acordo com testemunhas, estava trafegando em baixa velocidade.

Após acidentes, motoristas embriagados são presos em Apucarana

Um motorista, de 58 anos, foi preso após acidente na Rua Alfredo Pereira, cruzamento com a Rua Hildebrando Gomes Machado no Jardim Santiago, em Apucarana. A colisão entre carro e moto foi registrada por volta das 14h50 deste domingo (10). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

De acordo com a PM, o condutor do Fiesta apresentava sinais de embriaguez. O motociclista, de 28 anos, estava com dores na perna, porém, recusou encaminhamento médico.

A polícia realizou o teste do bafômetro em ambos condutores, o da moto, o resultado foi de 0.29 Mg/L valor que ainda não é considerado embriaguez, já o do carro, 1.16 MG/ L com valor considerado alto, então foi preso em flagrante e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Um outro caso de embriaguez ao volante foi registrado em Apucarana, na Rua Nova Ucrânia, no Bairro da Igrejinha. Um acidente foi registrado no endereço e o motorista, de 42 anos, teria ingerido bebida alcoólica.



O teste do bafômetro apontou 0.98 MG/L comprovando a embriaguez. Ele também foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

