Da Redação

Adolescente é atropelado na Avenida Aviação em Apucarana

Um menino, de 12 anos, foi atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (6), em Apucarana. O acidente foi registrado por volta das 18 horas, na Avenida Aviação, próximo a rotatória do Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto, na Vila Nova.

continua após publicidade .

Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, que estuda no Massaretto, estava em uma bicicleta quando foi atingida pelo carro. Uma testemunha que entrou em contato com o TNonline informou que a mãe do menino estava junto com ele quando o acidente aconteceu, porém não se feriu.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma contusão no braço direito. Ainda conforme o Samu, o motorista do veículo envolvido parou no local e prestou socorro à vítima.