Adolescente é atropelada por motociclista no centro de Apucarana

Um atropelamento envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas feridas por volta do meio-dia desta sexta-feira (22) no centro de Apucarana (PR).

O acidente ocorreu na Rua Desembargador Clotário Portugal. O condutor de uma moto Honda CG 150, de 22 anos, atropelou uma adolescente de 13 anos, que atravessava a rua.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local. Os dois sofreram escoriações.O motociclista sofreu ferimentos leves, enquanto a menor ferimentos moderados, com suspeita de fratura.

Os dois foram encaminhados para o Hospital da Providência para mais exames.

