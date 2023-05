Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Dom Romeu

Da Redação

A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira, 11, depois de ser flagrado com pinos de cocaína e pedras de crack, além de dinheiro proveniente da venda da droga. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe realizava patrulhamento no local, que é conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas envolvendo menores. O adolescente, em atitude suspeita foi abordado e com ele, os policiais encontraram dinheiro e um tubo de plástico contendo seis pinos de cocaína e mais onze pedras de crack.

Em buscas nas proximidades onde estava o menor, foram localizadas mais quatro pedras de crack. Ele informou que já tem outras passagens por tráfico de drogas. O jovem recebeu voz de apreensão e foi encaminhado com os entorpecentes até a delegacia.

