Adolescente é apreendido por tráfico de drogas duas vezes em três dias em Apucarana

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas nesta quarta-feira (1º) no Parque Bela Vista, em Apucarana, apenas três dias após ter sido detido pelo mesmo crime e na mesma região da cidade. A ação foi conduzida por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), da Polícia Militar (PM), em uma área do bairro já conhecida pelas autoridades policiais devido ao intenso comércio de entorpecentes.



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Segundo a PM, a nova apreensão teve início durante um patrulhamento, quando os policiais abordaram o menor nas proximidades de sua residência. Após o contato inicial, a mãe do jovem autorizou a entrada da equipe na casa para a realização de buscas.

No local, os agentes encontraram diversas drogas fracionadas e destinadas à venda, incluindo porções de cocaína, crack, maconha e comprimidos de ecstasy.

Diante do novo flagrante, o menor foi mais uma vez encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

