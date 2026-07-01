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Adolescente é apreendido por tráfico de drogas duas vezes em três dias em Apucarana

Abordagem ocorreu em região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes no Parque Bela Vista

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 14:09:55 Editado em 01.07.2026, 14:09:52
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Adolescente é apreendido por tráfico de drogas duas vezes em três dias em Apucarana
Autor Menor apreendido foi levado para a delegacia de Apucarana - Foto: TNOnline

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas nesta quarta-feira (1º) no Parque Bela Vista, em Apucarana, apenas três dias após ter sido detido pelo mesmo crime e na mesma região da cidade. A ação foi conduzida por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), da Polícia Militar (PM), em uma área do bairro já conhecida pelas autoridades policiais devido ao intenso comércio de entorpecentes.

-LEIA MAIS: Motociclista de 22 anos fica ferido em colisão na área central de Apucarana

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Segundo a PM, a nova apreensão teve início durante um patrulhamento, quando os policiais abordaram o menor nas proximidades de sua residência. Após o contato inicial, a mãe do jovem autorizou a entrada da equipe na casa para a realização de buscas.

No local, os agentes encontraram diversas drogas fracionadas e destinadas à venda, incluindo porções de cocaína, crack, maconha e comprimidos de ecstasy.

Diante do novo flagrante, o menor foi mais uma vez encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

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