Adolescente é apreendido com simulacro na Avenida Irati

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Simulacro apreendido pela polícia

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na tarde deste domingo, 11, através de denúncia anônima, que informou que três pessoas estavam caminhando pela Avenida Irati e uma delas estaria armada. Um adolescente, de 16 anos, foi flagrado com um simulacro na cintura.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, o grupo andava proximidades da prefeitura, quando foi realizada a abordagem. Um menor, de 16 anos, foi identificado e encontrado junto a ele, um simulacro de pistola do tipo Air Soft.

Diante da situação, o adolescente foi encaminhado até a 17° SDP, e feita a apreensão do simulacro. O menor foi liberado pela Escrivã para posteriormente comparecer com um responsável junto com a nota fiscal para possível liberação do objeto.

continua após publicidade .

Em Apucarana

Uma mulher de 31 anos, que chegou em uma ambulância de Jandaia do Sul, com várias lesões pelo corpo e trauma na cabeça no Hospital da Providência, em Apucarana, deixou o local sozinha, sem receber atendimento médico, depois de se exaltar. Profissionais da unidade de Saúde acionaram a Polícia Militar (PM). O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 4h. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News