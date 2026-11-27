Jovem de 15 anos andava na contramão no Jardim Marissol com o veículo pintado com spray e placa de outra cidade





Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (26), no Jardim Marissol, em Apucarana, ao ser flagrado pilotando uma motocicleta furtada e adulterada. A abordagem ocorreu na Avenida Rafael Sorpile.



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Os policiais faziam rondas pelo bairro quando viram o jovem andando na contramão com uma Honda Fan preta. A equipe também desconfiou porque a placa, do modelo antigo, estava sem a identificação da cidade. Ao notar que a viatura deu meia-volta para abordá-lo, o condutor ficou nervoso e passou a olhar para trás o tempo todo, mas obedeceu à ordem de parada.

Na vistoria, os policiais perceberam logo de início que a moto havia sido pintada com tinta spray preta, deixando à mostra trechos da cor original, que era vermelha. Ao consultar a placa, a PM descobriu que ela pertencia a outro veículo: uma Honda CG Titan azul, registrada em Londrina.

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Como as numerações do chassi e do motor não tinham sido apagadas, a equipe conseguiu identificar a motocicleta verdadeira. Trata-se de uma Honda CG 125 Fan vermelha, furtada no dia 24 de outubro no entorno da Praça Interventor Manoel Ribas, no centro da cidade.

Na ocasião, o furto foi flagrado por câmeras de monitoramento, cujas imagens mostram um suspeito levando a moto do local (veja o vídeo acima). Até o momento, porém, não há confirmação se o adolescente apreendido é o autor do furto registrado nas imagens.





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Furto foi registrado há um mês no centro de Apucarana - Foto: Reprodução Furto foi registrado há um mês no centro de Apucarana - Foto: Reprodução

Segundo a PM, questionado sobre como conseguiu o veículo, o adolescente apresentou três versões diferentes. Primeiro, disse que a moto era emprestada de um amigo; depois, afirmou que havia comprado de um desconhecido; por último, alegou que tinha acabado de trocá-la por uma bicicleta elétrica.

O jovem foi apreendido e levado para a delegacia de Apucarana. Segundo a PM, foi necessário usar algemas por causa do risco de fuga. O Conselho Tutelar foi acionado e entrou em contato com a família do adolescente. A vítima do furto foi avisada sobre a recuperação da motocicleta, que foi encaminhada ao pátio do Detran.