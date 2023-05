Adolescente é apreendido com maconha em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ocorrência foi registrada nesta quarta

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, apreendeu maconha e um adolescente na tarde desta quarta-feira (10). Uma equipe realizava patrulhamento pelo Residencial Fariz Gebrim e flagrou o jovem próximo de um ponto de ônibus.

continua após publicidade .

Conforme a polícia, o rapaz ao ver a viatura entrou em uma área de mata, porém, foi abordado. Ele confessou que havia escondido uma bolsa no matagal.

Os policias realizaram buscas e encontraram a bolsa, dentro estavam 159 gramas de maconha e uma balança de precisão. Com o flagrante, o adolescente foi apreendido e levado para a delegacia.

continua após publicidade .

Outra prisão no bairro

Imagem de Nossa Senhora é furtada e mulheres são presas em Apucarana

Duas mulheres, de 26 e 27 anos, foram presas na tarde desta quarta-feira (10) em Apucarana, norte do Paraná, por furtarem uma loja na Avenida Aviação, na região da Vila Nova. Até uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada.

O dono da loja chamou a Polícia Militar (PM) e mostrou imagens de segurança comprovando o crime. As mulheres furtaram artigos de manutenção, duas boias e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Com as imagens, a PM realizou buscas e no período da tarde, uma das suspeitas foi abordado no Residencial Fariz Gebrim. A mulher ainda estava com a mesma roupa usada durante o furto. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News