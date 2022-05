Adolescente é apreendido com ecstasy em Apucarana

Da Redação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira, 23, no Residencial Raposa, em Apucarana. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com ecstasy e munições.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento quando viu o jovem em atitude suspeita. Ele foi abordado e identificado, e durante a busca pessoal, dentro da mochila que ele transportava, foi localizado um pote com 22 comprimidos de ecstasy, além de 16 estojos de munição de revólver calibre .38, todos deflagrados.

O jovem recebeu voz de apreensão e foi encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimentos. A mãe do menor foi comunicada para fazer o acompanhamento do filho.