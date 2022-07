Adolescente é apreendido com drogas no Marcos Freire

Da Redação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) depois de ser flagrado realizando a venda de drogas no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 deste sábado, 16.

Segundo o boletim policial, a equipe realizava patrulhamento no bairro quando na Rua Tokio, esquina com a Rua Jurema, avistou o menor em atitude suspeita. Ele foi abordado e com o adolescente foi localizada uma certa quantia em dinheiro trocado, que ele alegou que seria usado para quitar uma dívida com o comércio de bebidas localizado em frente a abordagem. Procurada pela polícia, a proprietária do estabelecimento negou que o menor teria alguma dívida a ser paga.

Depois disso, o adolescente assumiu que estaria realizando o comércio de drogas e que as substâncias estariam escondidas na Rua Jurema, embaixo de algumas pedras. No local apontado, foram localizadas 36 pedras de crack e também 10 eppendorfs de cocaína.

O menor foi apreendido e encaminhado até a delegacia da cidade.

