Adolescente é apreendido com crack, cocaína e maconha em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana apreendeu um adolescente de 16 anos e uma grande quantidade de drogas durante a madrugada desta segunda-feira (04), na Rua Natividade, no Núcleo Fraternidade.

Depois de receber denúncias de que no local era realizado tráfico de drogas, a equipe se dirigiu até o endereço onde encontrou o adolescente, que ao avistar a polícia, saiu correndo para o interior de uma residência. Os policiais abordaram o menos no local e feito busca pessoal e no interior da residência, foram encontrados 84 eppendorfs de cocaína, mais 05 porções in natura que renderiam aproximadamente 70 pinos (77 gramas), 40 pedras de crack, mais 03 porções grandes que renderiam 80 pedras (14 gramas), 130 gramas de maconha (03 porções), 02 balanças de precisão, além de dinheiro, celulares e outros objetos.

Diante dos fatos, o menor foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia.