Adolescente é apreendido com 40 pedras de crack em Apucarana

A Polícia Militar (PM) apreendeu quarenta pedras de crack, 12 porções de maconha e R$ 305 em notas trocadas com um adolescente na noite de sexta-feira (6), em Apucarana. A ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na Avenida Rafael Sopile, no bairro Bom Romeu por volta das 21 horas.



No local a PM abordou um adolescente que já é conhecido no meio policial por suspeita de trabalhar para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, investigações apontam que o menor é responsável por repassar a droga dos traficantes maiores para os usuários e que ele atua no período noturno.

Durante patrulhamento os policiais flagraram o momento que o suspeito entrou em um terreno vazio e agachou. No momento da abordagem ele tentou dispensar objetos que estavam em seu bolso, contudo foi realizada revista pessoal e foram encontrados dinheiro, um celular e as drogas. De acordo com a PM, as pedras de crack pesaram 4,4 gramas e a maconha 23,8 gramas.

A polícia informa ainda que no momento da abordagem o adolescente confessou que estava traficando drogas e que vende cada pedra de crack por R$ 10 e cada porção de maconha por R$ 5.

O menino foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial e sua mãe foi avisada sobre a ocorrência e foi até a delegacia para acompanhar o caso.