Adolescente é apreendido após roubo em posto de combustíveis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A polícia encontrou notas de dinheiro jogadas nos trilhos, e as roupas usadas por eles no roubo

Um adolescente, que não teve a idade divulgada, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, depois de participar de um roubo a um posto de combustíveis localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira. Outros dois envolvidos no roubo conseguiram fugir.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM recebeu denúncia anônima de que um roubo estaria acontecendo no posto. No local, as equipes confirmaram com o frentista o que havia acabado de acontecer, e ele repassou as características dos envolvidos. Segundo ele, os ladrões aparentavam ser menores, sendo que um deles, estaria de posse de uma arma de fogo, sacou e foi em direção ao caixa. Eles efetuaram o roubo levando o dinheiro e alguns doces, e em seguida, fugiram, rumo a linha férrea que passa atrás do posto.

- LEIA MAIS: Colisão entre trator e automóvel deixa uma pessoa ferida na PR-436

continua após publicidade .

Com as informações, as equipes realizaram patrulhamento em direção a linha férrea, quando viram três rapazes trocando de roupas. Eles perceberam a chegada da PM, e quando receberam voz de abordagem, todos saíram correndo, somente de calção e camisetas. Mais à frente, uma das equipes conseguiu abordar um rapaz, que usava somente calção e meias e, perguntado sobre a situação, ele informou que teria sim participado do roubo juntamente com mais dois rapazes. Ele revelou ainda que estava com um simulacro de pistola Air Soft na cor preta com carregador alongado na hora do roubo e que dispensou tudo próximo à linha férrea no momento da chegada da polícia.

A polícia fez buscas no local e encontrou notas de dinheiro jogadas nos trilhos, que somaram R$ 99 reais e as roupas usadas por eles no roubo. O simulacro não foi localizado.

Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado juntamente com o dinheiro e as roupas, até a delegacia de Apucarana, onde foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo.

Siga o TNOnline no Google News