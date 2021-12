Da Redação

Adolescente é apreendido após invadir presídio de Apucarana

Um adolescente foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (22), após invadir o Minipresídio de Apucarana e repassar uma bolsa na ala feminina.

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio aos profissionais do local. O jovem pulou o muro do presídio e repassou uma bolsa para uma das presas. O que tinha dentro do objeto não foi citado no relatório da polícia.

De acordo com o boletim, ele foi apreendido e levado pelos guardas prisionais até a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

Outro caso

A Polícia Civil, de Apucarana, confirmou que um drone foi utilizado para arremessar drogas no minipresídio em julho deste ano. Até tiros foram efetuados.

O delegado chefe, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, detalhou que os investigadores ouviram o alarme do local e foram verificar a situação. "Os Agentes informaram que o drone chegou bem perto do telhado da cadeia e lançou drogas", disse.